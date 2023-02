8 Febbraio 2023

Richiesta d’offerta (rdo), mediante procedura aperta telematica sul mercato elettronico di Consip, per l’affidamento dei lavori legati al “Programma dell’abitare sostenibile e solidale” della Regione Puglia. In particolare il progetto riguarda i lavori di recupero e riqualificazione energetica di immobile di edilizia residenziale pubblica comunale sovvenzionata in via Aristotele a Canosa di Puglia (BT). Durata: […]

