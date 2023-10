18 Ottobre 2023

Pnrr gara europea a procedura aperta per lavori di riorganizzazione funzionale e riqualificazione energetica e strutturale dell’ex complesso carcerario di Torino (TO). Durata 730 giorni. Ente: Ministero delle infrastrutture dei Trasporti Importo: 24.555.140 € Scadenza: 10/11/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

