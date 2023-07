5 Luglio 2023

Lettera di invito per la sottoscrizione di un accordo quadro di durata triennale con unico operatore, per l’esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica e manutenzione straordinaria per la sostituzione dei quadri elettrici e dei sostegni degli impianti di pubblica illuminazione con certificato di collaudo in scadenza, nel Comune di Castellammare di Stabia (NA). Importo: 3.062.471 […]

Potrebbe interessarti anche: