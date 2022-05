27 Maggio 2022

Affidamento in concessione mediante finanza di progetto della riqualificazione, efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Adria (RO), gestione e fornitura di energia elettrica. Ente appaltante: CEV Consorzio Energia Veneto. Importo: 8.000.000 € Scadenza: 4/7/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

