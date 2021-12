29 Dicembre 2021

Bando di gara a procedura aperta per illuminazione pubblica. Riqualificazione ed efficientamento impianti nel Comune di Arona (NO) per la durata pari a 12 (dodici) mesi. Importo: 474.343 € Scadenza: 31/1/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

Potrebbe interessarti anche: