21 Giugno 2023

Lavori per verifiche strutturali acciai fusti e relative fondazioni di n°7 torri faro a corona mobile, manutenzione meccanica straordinaria e riqualificazione con intervento di “relamping” della centrale di Trino a Roma. Ente appaltante: Sogin SpA Importo: 195.112 € Scadenza: 17/7/2023 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: […]

Potrebbe interessarti anche: