27 Aprile 2023

Avviso esplorativo di indagine di mercato per manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di “studio di fattibilità tecnico-economica” per la riqualificazione delle aree e gli edifici, nonché la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili del “polo fieristico d’Abruzzo” a Lanciano (CH). Ente appaltante: Lancianofiera Polo Fieristico D’Abruzzo. Importo: 10.000 € Scadenza: […]

