1 Giugno 2023

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata all’eventuale affidamento in concessione, mediante finanza di progetto, della riqualificazione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica, semafori e di sistemi intelligenti (smart city). Comune di Cesano Maderno (MB). Importo: n.d. Scadenza: 31/7/2023 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi

Potrebbe interessarti anche: