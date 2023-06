23 Giugno 2023

Prestazione energetica per la riqualificazione e la gestione energetica di 20 edifici pubblici di proprietà dei comuni di Borgofranco, Bra, Nichelino, Piossasco e Venaria, in Provincia di Torino. Ente appaltante: Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. Importo: 8.987.477 € Scadenza: 15/9/2023 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: […]

Potrebbe interessarti anche: