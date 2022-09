27 Settembre 2022

Finanza di progetto per la concessione dei lavori di adeguamento normativo, ammodernamento impiantistico e riqualificazione energetica e relativa gestione del servizio di pubblica illuminazione del territorio comunale di Gualdo Cattaneo (PG). Importo: 2.080.000 € Scadenza: 23/10/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

