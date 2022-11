16 Novembre 2022

Lavori di riqualificazione energetica e manutenzione straordinaria degli alloggi E.R.P. di proprietà del Comune di San Nicolò d'Arcidano (OR), in particolare in Viale Rinascita n. 27. Importo: 484.251 € Scadenza: 28/11/2022

