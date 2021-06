10 Giugno 2021

Avviso per servizio di riavvolgimento motori elettrici e riparazione elettropompe sommerse nel Comune di Pescara. Ente appaltante: ACA S.p.A. In House Providing. Importo: 100.000 € Scadenza: 15/6/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

