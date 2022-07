26 Luglio 2022

Bando per l’attribuzione di contributi alle Amministrazioni comunali e provinciali per la realizzazione di interventi di bonifica, con rimozione, di manufatti contenenti amianto su edifici di proprietà. Ente appaltante: Regione Piemonte. Importo: 1.755.614 € Scadenza: 9/9/2022 Bando (pdf) Per informazioni: Regione Piemonte Bandi del giorno Archivio Bandi

