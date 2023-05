26 Maggio 2023

Appalto integrato per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e dei lavori inerenti la rigenerazione dell’ex caserma Scotti, polo della socialità, autonomo dal punto di vista energetico, e parco centrale. Durata 60 giorni. Comune di Chieri (TO). Ente appaltante: Città metropolitana di Torino. Importo: 4.743.258 € Scadenza: 30/6/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per […]

