13 Dicembre 2022

Appalto integrato per la rifunzionalizzazione energetica e riduzione delle vulnerabilità strutturali dell’edificio di proprietà comunale sito in via Flaminia. Comune di Barete (AQ). Ente appaltante: CUC tra i comuni di Scoppito, Ocre, Fagnano Alto e Barete. Importo: 290.639 € Scadenza: 27/12/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

