22 Novembre 2022

Rifacimento della sezione MT-BT del centro satellite “San Silvestro” sito in Contrà San Silvestro a Vicenza. Ente appaltante: Gruppo AGSM AIM. Importo: 1.271.948 € Scadenza: 13/12/2022 Bando – estratto (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

Potrebbe interessarti anche: