26 Luglio 2022

Lettera di invito per procedura comparativa telematica per l’affidamento delle prestazioni afferenti i lavori per il rifacimento degli impianti elettrici di illuminazione interni ed esterni e la riparazione dei quadri elettrici di distribuzione, presso l’isi acquasalsa sito in agro di lucera. Ente appaltante: Acquedotto Pugliese. Importo: 15.000 € Scadenza: 2/8/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio […]

