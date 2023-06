29 Giugno 2023

Procedura negoziata per la scelta del contraente per i lavori di rifacimento della cabina di trasformazione dell’edificio di Viale Cembrano 4 a Genova (edificio ex Sutter). Ente appaltante: Università degli Studi di Genova. Importo: 243.082 € Scadenza: 17/7/2023 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

Potrebbe interessarti anche: