17 Maggio 2023

Bando di gara affidamento in concessione mediante project financing della progettazione, realizzazione e gestione degli interventi di riduzione dei consumi energetici a Roccella Ionica (RC). Importo: 3.892.433 € Scadenza: 14/6/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

