3 Maggio 2023

Selezione per l’appalto di interventi di varia natura da eseguirsi nel capoluogo e nelle frazioni di Massa Marittima (GR). Il bando è diviso in 10 lotti. Uno di questi lotti è destinato a interventi per la riduzione dei consumi e la produzione di energia da fonti rinnovabili. Importo: 171.500 € Scadenza: 17/5/2023 Bando (pdf) […]

