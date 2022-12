16 Dicembre 2022

Lavori per la riduzione dei consumi energetici dell’illuminazione pubblica e implementazione dei sistemi “smart city” PO FESR 2014-2020 asse prioritario 4 azione 4.1.3. Durata 157 gg. Comune di Nicolosi (CT). Importo: 754.453 € Scadenza: 23/1/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

Potrebbe interessarti anche: