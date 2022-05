24 Maggio 2022

Procedura aperta per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per l’eco-efficienza e la riduzione consumi di energia primaria nell’edificio del plesso scolastico Santa Gemma adibito a scuola elementare e materna sito in piazza M. Montessori a Mazara del Vallo (TP). Importo: 622.277 € Scadenza: 20/6/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

Potrebbe interessarti anche: