13 Giugno 2022

Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica smart lighting, attraverso azioni di relamping e la promozione di installazioni di sistemi di regolazione. Durata in giorni: 360. Comune di Bagheria (PA). Importo: 2.909.756 € Scadenza: 21/6/2022 Bando (zip)

