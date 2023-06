19 Giugno 2023

Procedura negoziata per la realizzazione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di pubblica illuminazione del Comune di Acerenza (PZ). Importo: 191.875 € Scadenza: 24/6/2023

