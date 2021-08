10 Agosto 2021

Affidamento della demolizione dell’edificio di proprietà comunale a uso pubblico, sede della scuola primaria “Centro DD”, della palestra comunale e della guardia medica, e ricostruzione antisismica con caratteristiche energetiche-ambientali nZEB (Nearly Zero Energy Building), sito in via Principe di Piemonte del Comune di Portico di Caserta (CE). Importo: 3.272.146 € Scadenza: 26/8/2021 Bando (link) Bandi del […]

