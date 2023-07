17 Luglio 2023

Revamping e repowering per adeguamento tecnologico impianto fotovoltaico esistente denominato “Montetosto” a Cerveteri (RM). Ente appaltante: Cerveteri Energia S.r.l. Importo: 9.000.000 € Scadenza: 3/8/2023 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

Potrebbe interessarti anche: