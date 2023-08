4 Agosto 2023

Avviso pubblico volto alla ricerca di soggetti pubblici o privati per la realizzazione di una rete di ricarica per la mobilità elettrica comunale. Comune di Trebaseleghe (PD). Importo: n.d. Scadenza: n.d.

