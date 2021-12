23 Dicembre 2021

Avviso pubblico manifestazione d’interesse a presentare progetti di realizzazione di una rete di infrastrutture per servizi di ricarica veicoli elettrici sul territorio dell’Unione Campospinoso Albaredo. Ente appaltante: Unione Campospinoso Albaredo. Importo: n.d. Scadenza: 6/1/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

