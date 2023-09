27 Settembre 2023

Le analisi su come si stanno comportando 16 Stati membri per snellire il permitting degli impianti fotovoltaici, in linea con quanto previsto, in particolare, dal regolamento 2022/2577 del Consiglio Ue, cosiddetto “RES Booster”. Autore: Solar Power Europe Data pubblicazione: settembre 2023 Pagine: 15 Il seguente documento è collegato all’articolo: Autorizzazioni alle rinnovabili, passi avanti nell’Ue […]

