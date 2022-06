13 Giugno 2022

La maggior parte degli Stati membri Ue non ha migliorato in modo significativo, nel 2021, la capacità di interconnessione resa disponibile per lo scambio e il commercio di elettricità a livello interzonale con i Paesi vicini, rimanendo ancora lontano dal target minimo del 70% stabilito dalle norme europee. Autore: Acer Pagine: 48 Data pubblicazione: giugno […]

