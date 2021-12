1 Dicembre 2021

Le rinnovabili sono in corsa per toccare il record assoluto di capacità installata in un anno a livello globale nel settore elettrico: 290 GW nel 2021 con una crescita del 3% sul 2020, secondo le stime diffuse dalla Iea. Autore: Iea Data pubblicazione: dicembre 2021 Pagine: 175 Il documento è collegato all’articolo: Iea: il 2021 […]

