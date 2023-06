1 Giugno 2023

In questo nuovo report, la Iea, Agenzia internazionale per l’energia, dà una fotografia su come le rinnovabili stanno crescendo e fa delle previsioni per il 2023 e il 2024. Autore: Iea Data pubblicazione: giugno 2023 Pagine: 87 Il documento è collegato all’articolo: Iea, le rinnovabili cresceranno di un terzo in più nel 2023 Scarica pdf

