30 Agosto 2021

Il report Irena mette in luce le ampie opportunità che il solare termico offre per la creazione di valore socio-economico locale. Autore: Irena Data pubblicazione: luglio 2021 Pagine: 40 Il documento è collegato all’articolo: Il solare termico è un’occasione anche per le economie locali Scarica pdf

