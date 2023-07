11 Luglio 2023

Tra i tanti temi toccati: la crisi energetica nel 2022 e le varie misure adottate per fronteggiarla, la prossima riforma del mercato del dispacciamento elettrico, il ruolo futuro delle comunità energetiche, la fine del mercato in tutela anche per i clienti domestici nel 2024, i bonus sociali, le tariffe del teleriscaldamento. Autore: Arera Data pubblicazione: […]

Potrebbe interessarti anche: