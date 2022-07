8 Luglio 2022

Affidamento diretto per il relamping del centro sportivo e delle scuole dell’infanzia e primaria di Mazzano (BS). Importo: 73.852 € Scadenza: 13/7/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

