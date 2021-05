31 Maggio 2021

Lo studio presenta in chiave comparativa il quadro degli interventi compiuti dalle Regioni per attuare, modificare o integrare le norme nazionali in materia di autorizzazioni, valutazioni ambientali, individuazione di aree non idonee e idonee per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Autore: Gse Data pubblicazione: maggio 2021 Pagine: 194 Il documento è collegato all’articolo: Rinnovabili […]

