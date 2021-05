20 Maggio 2021

Lo studio su un prototipo di batteria stazionaria, ricaricabile e basata sul cemento, con una densità energetica media di 7 Wh per metro quadrato, potenzialmente utilizzabile anche come elemento costruttivo. Autori: Emma Qingnan Zhang e Luping Tang Data pubblicazione: maggio 2021 Pagine: 14 Il documento è collegato all’articolo: Batterie al cemento per applicazioni negli edifici con […]

