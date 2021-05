28 Maggio 2021

Manifestazione di interesse per la realizzazione di tubazioni per impianto solare e di tubazioni per adduzione gas presso il laboratorio Innovative Energy Systems (IES), Campus Universitario Via Magliotto 2 a Savona. Ente appaltante: Università degli Studi di Genova. Importo: 34.000 € Scadenza: 4/6/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus […]

