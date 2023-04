12 Aprile 2023

Lavori di realizzazione dei sistemi elettromeccanici necessari per la gestione della sicurezza in scenari di emergenza in galleria, riferiti alla tratta ferroviaria compresa fra le pk 105+384 (av/ac) e la pk 150+780 (av/ac) della tratta AV/AC Milano-Verona lotto funzionale Brescia-Verona. Ente appaltante: Cepav due, consorzio Eni per l’alta velocità Importo: 17.749.066 € Scadenza: 9/5/2023 Bando […]

