1 Febbraio 2023

Avviso esplorativo per l’individuazione degli operatori economici da invitare all’appalto integrato per la progettazione e realizzazione di un sistema per l’alimentazione dei bus elettrici presso il deposito Ctm di Cagliari (a.30/23). Importo: 946.119 € Scadenza: 13/2/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

