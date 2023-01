18 Gennaio 2023

Realizzazione rete intelligente a fonti rinnovabili con elementi di arredo urbano smart city a Gemona del Friuli (UD). Ente appaltante: Comunità di montagna del Gemonese Importo: 19.836 € Scadenza: n.d. Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

