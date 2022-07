13 Luglio 2022

Avviso per la realizzazione del nuovo punto di fornitura in media tensione siti nel complesso universitario di p.le Europa a Trieste. Importo: 918.840,39 € Scadenza: 3/8/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

Potrebbe interessarti anche: