11 Novembre 2022

Manifestazione di interesse per la realizzazione di un campo fotovoltaico per sopperire al fabbisogno energetico del paese “Parco Agrisolare Giardino dei sensi”, inclusa la messa a norma, l’efficientamento energetico e la gestione della pubblica illuminazione su tutto il territorio comunale. Comune di Cancello ed Arnone (CE). Importo: n.d. Scadenza: 30/11/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio […]

