15 Maggio 2023

Appalto dei lavori relativi alla fornitura e posa in opera di attrezzature per la realizzazione delle infrastrutture elettriche e di comunicazione del dimostratore sperimentale di smart energy microg, per la durata di 240 giorni a Napoli. Ente appaltante: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile. Importo: 771.260 € Scadenza: 14/6/2023 Bando (zip) […]

