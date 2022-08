3 Agosto 2022

Gara a procedura aperta sotto soglia, per la stipula di un Accordo Quadro per la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori di realizzazione di infrastrutture di ricarica per autobus elettrici a Milano. Ente appaltante: Autoguidovie. Importo: 4.927.648 € Scadenza: 2/9/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

