18 Gennaio 2023

Avviso pubblico procedura negoziata senza bando per l'affidamento dei lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico presso la sede RSE di Piacenza (PC). Ente appaltante: Rse SpA Importo: 654.402 € Scadenza: n.d.

