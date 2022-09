2 Settembre 2022

Lavori di realizzazione di impianto fotovoltaico sulla copertura dell’immobile comunale situato in via Santa Margherita nel Comune di Baradili (OR). Piano nazionale di ripresa e resilienza M2c4 – 2.2 “Tutela del territorio e della risorsa idrica – interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni”. Importo: 34.000 € Scadenza: 7/9/2022 […]

