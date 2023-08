30 Agosto 2023

Lettera d’invito a una procedura negoziata svolta in modalità telematica per l’affidamento di lavori nel sotto-soglia per la realizzazione di un impianto fotovoltaico presso la sezione di Latina dell’istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana. Importo: 70.000 € Scadenza: 6/9/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

Potrebbe interessarti anche: