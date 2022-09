14 Settembre 2022

Realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica denominato “Agriimazza” sito nel Comune di Simeri Crichi (CZ), per una potenza di concessione pari a 6 MW e relativa linea elettrica e cabina a servizio del medesimo impianto per allaccio alla rete esistente. Importo: n.d. Scadenza: 7/10/2022 Bando (zip) Bandi del […]

