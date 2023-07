27 Luglio 2023

Lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nelle aree di pertinenza della Galleria Condò sulla S.S. 694 “Tangenziale Ovest di Lecce”. Importo: 1.521.066 € Scadenza: 25/8/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

